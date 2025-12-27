Плющев о Разине: «У «Металлурга» одни из самых высоких шансов на Кубок. Тренеру надо корректнее давать интервью, он не может на всю страну высказываться негативно о чем-то»

Владимир Плющев: у «Металлурга» одни из самых высоких шансов на Кубок Гагарина.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал «Металлург » явным претендентом на Кубок Гагарина, а также поделился мнением об интервью главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина .

«Металлург» в регулярке идет очень уверенно. Они показывают очень добротный хоккей. Игра с «Трактором» – одна из лучших в этом сезоне, если не лучшая. Там был хоккей, а не беготня.

Новый контракт – логичное решение. Тренер должен чувствовать спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Он и клуб получают эту уверенность во всех последующих делах.

Разину надо только немного корректнее давать интервью. Главный тренер не может на всю страну высказываться негативно в каких-то моментах.

А так, думаю, у «Магнитки» одни из самых высоких шансов на Кубок Гагарина. Но плей-офф есть плей-офф. Там может произойти все, что угодно. Но пока эта команда, которая является явным претендентом на Кубок Гагарина», – сказал Плющев.