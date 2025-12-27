Корешков об усилениях в «Тракторе»: «Ведутся разговоры, поиск. Обменами не я занимаюсь. Джиошвили очень нужный игрок для нас»

Евгений Корешков об усилениях в «Тракторе»: разговоры и поиск ведутся.

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков после поражения от «Ак Барса» (2:3) в выездном матче Fonbet КХЛ рассказал, что в клубе ведутся разговоры о новых игроках для усиления состава.

– Вам нужно усилить оборону перед дедлайном?

– Ведутся разговоры, возможно, поиск, но это не я решаю.

– С Дроновым общались относительно дисквалификаций?

– Безусловно. И до меня велись разговоры, и сейчас. Парень может намного лучше играть. Мы с ним беседуем на эту тему. Думаю, мы наладим отношения. Впереди еще полсезона и плей‑офф.

– Джиошвили – равноценная замена Дер‑Аргучинцеву?

– Макс – основной игрок команды, очень нужный для «Трактора », а обменами не я занимаюсь, – сказал Корешков.