  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о том, что Кузнецов с рэпером исполнил трек на корпоративе «Металлурга»: «Нормально, я не удивился. Женя – такой парень, его смех слышно в раздевалке, даже если играет музыка»
Разин о том, что Кузнецов с рэпером исполнил трек на корпоративе «Металлурга»: «Нормально, я не удивился. Женя – такой парень, его смех слышно в раздевалке, даже если играет музыка»

Андрей Разин оценил рэп в исполнении Евгения Кузнецова.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о том, что Евгений Кузнецов прочитал рэп на корпоративе. Ранее нападающий и рэпер Icegergert совместно исполнили трек «Наследство» на корпоративной вечеринке клуба.

– Кузя – зажигалка в раздевалке. Как вы отреагировали, когда он на корпоративе вышел на сцену и спел с рэпером?

– А там не было тренеров и руководства. Это чисто командное мероприятие, вечеринка для игроков. Я все увидел в соцсетях. Да не удивился, конечно.

Женя – такой парень. Даже если музыка играет в раздевалке на всю мощь, все равно слышен его смех. Для меня это нормально. Хоккеисты должны приходить в раздевалку не на каторгу, а на любимую работу, чтобы получать удовольствие.

У нас и телефоны разрешены, и смех вообще не запрещен, а только приветствуется.

– Нет штрафа за телефон в раздевалке?

– Нет, разумеется. Я не вижу в этом ничего страшного. Вдруг человек ждет срочный звонок, а он без телефона. В современном мире это просто необходимо, – сказал Разин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
