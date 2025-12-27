  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кадейкин о «Тракторе» при Корешкове: «Изменений много. У него свои требования: больше контролировать шайбу, не отдавать, так будет легче играть»
1

Кадейкин о «Тракторе» при Корешкове: «Изменений много. У него свои требования: больше контролировать шайбу, не отдавать, так будет легче играть»

Александр Кадейкин рассказал об изменениях в «Тракторе» при Евгении Корешкове.

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин после поражения от «Ак Барса» (2:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ рассказал об изменениях в клубе при тренере Евгении Корешкове

– Второй период все сломал?

– Нет. Дали сопернику больше пространства, дали проводить атаки сходу и выходы 2 в 1. Первый гол так пропустили. Нерасторопно сыграли.

– В Казани проиграли десять раз подряд. Почему так?

– Каждую игру по отдельности нужно смотреть. Все эти вещи, которые перечислил, их надо исправлять. Тогда будет лучше.

– У Дронова элитный бросок?

– Да, здорово бросает.

– Есть еще в лиге такой игрок обороны?

– Мне кажется, нет. У Гриши самый сильный и точный бросок.

– Что изменил Евгений Корешков после Бенуа Гру?

– Понятно, что много изменений. У тренера свои требования. Больше контролировать шайбу и не отдавать ее. Так будет легче играть.

– Игра стала более комбинационной?

– Да, у нас играющая команда. Надо прибавлять в движении и контроле шайбы. Если мы будем это улучшать, все будет хорошо.

– Поздравляю «Трактор» с днем рождения, 78 лет. Чем запомнился уходящий год? Финалом?

– Нужно поздравить клуб и болельщиков. Что касается прошедшего года, тяжело сейчас сказать. Не хочется возвращаться в прошлый сезон, мы строим новый, – сказал Кадейкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoАк Барс
logoТрактор
logoКХЛ
logoЕвгений Корешков
logoАлександр Кадейкин
logoГригорий Дронов
logoБенуа Гру
тактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Корешков о 2:3 от «Ак Барса»: «Трактор» мог спасти матч, моменты были, не хватило времени. Будем надеяться, после Нового года команда преобразится»
вчера, 17:53
Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «Ак Барс» сыграл здорово с полной концентрацией. Весь месяц есть моменты в плане простуды, вынужденные изменения»
вчера, 17:33
«Ак Барс» выиграл 9 из 12 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Трактором». Команда Гатиятулина – 2-я на Востоке
вчера, 16:27
Главные новости
Овечкин забил больше всех в ворота «Нью-Джерси» среди действующих игроков – 44 шайбы
21 минуту назад
«Адмирал» проиграл 4 матча подряд и 9 из 10 последних
сегодня, 09:58
КХЛ. «Северсталь» в гостях у «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
сегодня, 09:30
Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 500 очков на выезде
сегодня, 08:58
«Тампа» и Мозер подписали контракт на 8 лет с зарплатой 6,75 млн долларов в год
сегодня, 08:32
На Спортсе’’ завершается голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 07:55
«Флорида» и «Тампа» набрали 136 минут штрафа в матче НХЛ. Было несколько стычек, Канин подрался с Дугласом
сегодня, 07:10Видео
Маккиннон сократил до 4 очков отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – 64 против 68. Селебрини идет на 3-м месте с 57 баллами
сегодня, 06:55
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 989-й, до рекорда Гретцки – 27 шайб
сегодня, 06:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси», «Каролина» победила «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», «Вегас» уступил «Колорадо» – 5:6 Б
сегодня, 05:58
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Адмирала» Гизатуллин: «В раздевалке великого ЦСКА была цитата Гюго: «Хотеть – мало, надо мочь». Вот и нам надо мочь»
7 минут назад
Люзенков про 3:2 с «Адмиралом»: «Хорошая командая победа. Мы полтора месяца будто на краю стоим, каждый матч – как плей‑офф»
50 минут назад
Тренер «Флориды» Морис: «Мы бы сравняли счет против «Тампы», если пробили бы Василевского. Но он сделал несколько хороших сэйвов»
сегодня, 09:48
«Сибирь» за 4 минуты до конца 3-го периода сравняла счет против «Адмирала» и победила в овертайме
сегодня, 09:32
Ковалев стал ассистентом Галлана в «Шанхае»: «Будет отвечать за работу с нападающими и за действия в большинстве»
сегодня, 09:12
Овечкин о голе «Нью-Джерси»: «Удача была на моей стороне. Мы не сдались»
сегодня, 08:45
Дмитрий Губерниев: «Овечкин – не машина. Ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче»
сегодня, 08:17
Куинн Хьюз набрал 0+3 против «Виннипега» – 27-й матч с 3+ ассистами за карьеру (3-е место среди защитников из США в истории НХЛ). У него 7 очков и «+4» в 7 играх после обмена в «Миннесоту»
сегодня, 07:55
Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по победным голам (61), обогнав Лекавалье. В топ-3 – Стэмкос (85), Сен-Луи (64) и Пойнт (63)
сегодня, 07:45
МЧМ-2026. Швеция против Швейцарии, Финляндия сыграет с Латвией
сегодня, 07:34