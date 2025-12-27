Кадейкин о «Тракторе» при Корешкове: «Изменений много. У него свои требования: больше контролировать шайбу, не отдавать, так будет легче играть»

Александр Кадейкин рассказал об изменениях в «Тракторе» при Евгении Корешкове.

Нападающий «Трактора » Александр Кадейкин после поражения от «Ак Барса » (2:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ рассказал об изменениях в клубе при тренере Евгении Корешкове .

– Второй период все сломал?

– Нет. Дали сопернику больше пространства, дали проводить атаки сходу и выходы 2 в 1. Первый гол так пропустили. Нерасторопно сыграли.

– В Казани проиграли десять раз подряд. Почему так?

– Каждую игру по отдельности нужно смотреть. Все эти вещи, которые перечислил, их надо исправлять. Тогда будет лучше.

– У Дронова элитный бросок?

– Да, здорово бросает.

– Есть еще в лиге такой игрок обороны?

– Мне кажется, нет. У Гриши самый сильный и точный бросок.

– Что изменил Евгений Корешков после Бенуа Гру?

– Понятно, что много изменений. У тренера свои требования. Больше контролировать шайбу и не отдавать ее. Так будет легче играть.

– Игра стала более комбинационной?

– Да, у нас играющая команда. Надо прибавлять в движении и контроле шайбы. Если мы будем это улучшать, все будет хорошо.

– Поздравляю «Трактор» с днем рождения, 78 лет. Чем запомнился уходящий год? Финалом?

– Нужно поздравить клуб и болельщиков. Что касается прошедшего года, тяжело сейчас сказать. Не хочется возвращаться в прошлый сезон, мы строим новый, – сказал Кадейкин.