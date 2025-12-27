Кадейкин о «Тракторе» при Корешкове: «Изменений много. У него свои требования: больше контролировать шайбу, не отдавать, так будет легче играть»
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин после поражения от «Ак Барса» (2:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ рассказал об изменениях в клубе при тренере Евгении Корешкове.
– Второй период все сломал?
– Нет. Дали сопернику больше пространства, дали проводить атаки сходу и выходы 2 в 1. Первый гол так пропустили. Нерасторопно сыграли.
– В Казани проиграли десять раз подряд. Почему так?
– Каждую игру по отдельности нужно смотреть. Все эти вещи, которые перечислил, их надо исправлять. Тогда будет лучше.
– У Дронова элитный бросок?
– Да, здорово бросает.
– Есть еще в лиге такой игрок обороны?
– Мне кажется, нет. У Гриши самый сильный и точный бросок.
– Что изменил Евгений Корешков после Бенуа Гру?
– Понятно, что много изменений. У тренера свои требования. Больше контролировать шайбу и не отдавать ее. Так будет легче играть.
– Игра стала более комбинационной?
– Да, у нас играющая команда. Надо прибавлять в движении и контроле шайбы. Если мы будем это улучшать, все будет хорошо.
– Поздравляю «Трактор» с днем рождения, 78 лет. Чем запомнился уходящий год? Финалом?
– Нужно поздравить клуб и болельщиков. Что касается прошедшего года, тяжело сейчас сказать. Не хочется возвращаться в прошлый сезон, мы строим новый, – сказал Кадейкин.