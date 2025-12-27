Разин о Кузнецове: «Искусственно ставить его в состав не буду, мы все обговорили сразу. Ткачев, Исхаков, Канцеров сильнее на данный момент»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что Евгению Кузнецову нужно проявлять себя, чтобы стабильно попадать в заявку клуба на матчи Fonbet КХЛ. В этом сезоне форвард набрал 9 (1+8) очков в 15 играх.
– У вас хорошие отношения с Евгением Кузнецовым. Как он реагирует на то, когда слышит от вас: «Женя, извини, ты сегодня не в составе»?
– Во-первых, я так Жене не говорю. Такой риторики у нас нет.
Во-вторых, мы все обговорили с Женей, еще когда он не был игроком нашей команды. Он мне позвонил, мы долго разговаривали. И я ему сразу сказал, что у нас есть лидеры. Команда и сейчас, и на тот момент шла на первом месте в лиге. И я ставить Кузнецова в состав искусственно не буду.
Если он будет сильнее, чем Ткачев, Исхаков, Канцеров – тогда тоже станет лидером. Но на данный момент по игре этого нет. Те ребята, которых я назвал, пока сильнее Кузнецова, – сказал Разин.