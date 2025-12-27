  • Спортс
  • Калинюк об удалениях «Шанхая»: «Нам нужно быть умнее, чтобы искоренить это. Никто не пытается скорее отправиться на скамейку штрафников»
Калинюк об удалениях «Шанхая»: «Нам нужно быть умнее, чтобы искоренить это. Никто не пытается скорее отправиться на скамейку штрафников»

Уайатт Калинюк высказался о большом числе удалений у «Шанхая».

Защитник «Шанхая» Уайатт Калинюк высказался о большом числе удалений у команды в последних играх. В пятницу китайский клуб проиграл «Нефтехимику» (3:4 ОТ) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Напряженная игра. Приятно было забить несколько голов и показать уверенную игру в третьем периоде. Но опять же, мы слишком много времени проводим в своей зоне и предоставляем сопернику слишком много возможностей. Нам просто нужно вернуться к простоте и правильно играть все 60 минут, чтобы одерживать победы.

– В чем причина большого количества удалений? В матче с «Нефтехимиком» у «Шанхайских Драконов» было в общей сложности 14 штрафных минут.

– Я не думаю, что кто‑то специально выходит на лед, чтобы получить штраф. Такие вещи случаются в играх, никто не пытается как можно скорее отправиться на скамейку штрафников, но в конце концов нам нужно быть умнее, чтобы искоренить этот недочет, – заявил Калинюк. 

Источник: «Матч ТВ»
