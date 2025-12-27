Корешков о 2:3 от «Ак Барса»: «Трактор» мог спасти матч, моменты были, не хватило времени. Будем надеяться, после Нового года команда преобразится»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о причинах поражения от «Ак Барса» (2:3) в гостевом матче Fonbet КХЛ.
– Хороший, интересный матч. Мы имели хорошие моменты, могли спасти матч. Но решающим стал отрезок во втором периоде, когда пропустили две шайбы. Начали догонять, но не хватило времени. Извлечем уроки.
– Для вас игра была особенной с учетом положения команды?
– Наша команда не в том положении, чтобы делить соперников.
– Впереди минское «Динамо», «Металлург», «Автомобилист». Нет ощущения, что календарь не благоволит вашей команде?
– Календарь есть календарь. Но будем надеяться, что после Нового года команда преобразится и станет лучше. Новый год – время чудес.
– Уже обжились в роли главного тренера?
– Я оказался в своей тарелке, а учиться нужно постоянно, – сказал Корешков.