Андрей Разин: «От телеграма Шевченко отказался. Он перешел все границы, грязью меня обливает. Не обращаю внимания на этого человека»

Андрей Разин: отказался от телеграм-канала Шевченко, он обливает меня грязью.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин рассказал, что читает новости о себе в Telegram, но отказался от канала журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко из-за необоснованной критики.

– Вы не ведете уже свой канал, но насколько вы активно читаете телеграм?

– Я стараюсь читать. Правда, от телеграма Шевченко уже отказался. Он перешел все границы и сейчас меня просто грязью обливает. Не обращаю внимания на этого человека.

А вообще интересно бывает почитать, что о тебе думают. Тем более время есть. Не вижу в этом ничего такого, – заявил Разин.

