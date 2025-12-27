Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «Ак Барс» сыграл здорово с полной концентрацией. Весь месяц есть моменты в плане простуды, вынужденные изменения»

Анвар Гатиятулин высказался после победы «Ак Барса» над «Трактором».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался после победы над «Трактором » (3:2) в домашнем матче Fonbet КХЛ.

– Ребята сыграли здорово с полной концентрацией, в нужный момент прибавляли. Хорошая командная победа. Болельщикам спасибо за поддержку.

– Как самочувствие Барабанова и Кателевского?

– Весь месяц есть определенные моменты в плане простуды, есть вынужденные изменения [состава], – сказал Гатиятулин.