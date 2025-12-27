Дарьин из «Адмирала» выбыл на длительный срок. Форвард травмировался в матче с «Сибирью»

Нападающий «Адмирала» Дарьин выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Адмирал » поместил Александра Дарьина в список травмированных.

«Форвард получил повреждение в матче против «Сибири» и выбыл на длительный срок. Желаем скорейшего восстановления и возвращения на лед!» – говорится в заявлении дальневосточного клуба.

В текущем сезоне Fonbet КХЛ 25-летний форвард набрал 7 (2+5) очков в 23 матчах.