Разин о слухах про СКА: «Интерес ко мне как к тренеру есть. Но в «Металлурге» созданы шикарные условия, никто не лезет, не задает вопросы о моих решениях»

Андрей Разин: в «Металлурге» у меня шикарные условия.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что в клубе для него созданы отличные условия, а также прокомментировал слухи об интересе со стороны других команд Fonbet Чемпионата КХЛ. В пятницу магнитогорский клуб продлил контракт с тренером на 2 года.

– Вы заявили на пресс-конференции о своем новом контракте: «Не верьте тому, что пишут…» А как было на самом деле?

– Позвонил агент и сказал, что «Магнитка» вышла на переговоры. Я слегка удивился, что так рано. Но агент проделал работу, и меня все устроило.

От добра добра не ищут. Посоветовался с семьей. Спросил у тренерского штаба, как они на это смотрят. Все согласились: да, идем дальше вместе.

– Сколько длились переговоры?

– Пару недель точно.

– Правда, что на вас претендовал СКА? Поэтому «Металлург» поспешил вас переподписать.

– Нет смысла комментировать слухи и раскрывать все нюансы. Агент мне всегда говорил, что интерес ко мне как к тренеру есть.

– Все ли идеально для вас в «Магнитке»?

– Меня вообще все устраивает по поводу работы. Мне созданы шикарные условия.

Все спортивные решения, которые я принимаю, не подвергаются сомнению со стороны руководства. Какая тактика, как формируется состав на матч, что я делаю как тренер – ко мне никто не лезет и не задает вопросы, почему вот так, – заявил Разин.