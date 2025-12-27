Плющев о критике в адрес Овечкина из-за безголевой серии: «Злопыхатели и завистники есть всегда»

Владимир Плющев ответил на критику в адрес Александра Овечкина.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на критику в адрес Александра Овечкина из-за безголевой серии в НХЛ .

40-летний капитан «Вашингтона » не забивает 9 матчей подряд.

«Знаете, кому-то приятно, кому-то неприятно. То, что есть злопыхатели, конечно, они есть.

Когда Александр решал проблемы с «Вашингтоном» и добивался результатов, [они молчали]. Завистники есть всегда, и всегда они будут», – сказал Плющев.