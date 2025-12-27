Плющев о критике в адрес Овечкина из-за безголевой серии: «Злопыхатели и завистники есть всегда»
Владимир Плющев ответил на критику в адрес Александра Овечкина.
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на критику в адрес Александра Овечкина из-за безголевой серии в НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» не забивает 9 матчей подряд.
«Знаете, кому-то приятно, кому-то неприятно. То, что есть злопыхатели, конечно, они есть.
Когда Александр решал проблемы с «Вашингтоном» и добивался результатов, [они молчали]. Завистники есть всегда, и всегда они будут», – сказал Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости