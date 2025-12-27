«Ак Барс» выиграл 9 из 12 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Трактором». Команда Гатиятулина – 2-я на Востоке

«Ак Барс» одержал 9 побед в 12 последних матчах КХЛ.

«Ак Барс » дома обыграл «Трактор » (3:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 9-ю победу в 12 последних встречах.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина набрала 54 очка после 40 матчей и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции.

У «Трактора» 6 поражений в 8 последних встречах. Команда Евгения Корешкова идет 6-й на Востоке, имея в активе 39 баллов после 40 игр.