Депутат Журова: в США появился День Овечкина, несмотря на русофобию.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала Александра Овечкина главным российским спортсменом в 2025 году.

В апреле 2025 года капитан «Вашингтона » побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ .

«Конечно, Овечкин – главный российский спортсмен 2025 года, Причем с огромным отрывом. В этом году Александр достиг исторического события, побил рекорд, к потому шел всю карьеру. Так что это точно его год.

Его фамилия громче всех звучала во всем мире, в США даже появился День Овечкина, несмотря на всю русофобию. Конечно, нельзя забывать и про других наших ребят, добившихся успехов – они все молодцы, но если называть одного в этом году, то это Александр Овечкин», – сказала Журова.

Днем Овечкина в Вашингтоне было утверждено 11 апреля 2025 года. Мэр города подписала указ

Журова о человеке года в России: «Овечкин – достойная кандидатура, его рекордом были увлечены многие. Гимнастка Мельникова и синхронист Мальцев претендовали бы, но их не все знают»