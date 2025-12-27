Кравец после 1:4 от «Амура»: «По результату – безобразие, а по созданным моментам мы вроде чемпионы. Есть претензии к нападающим, вратарей стараюсь не обвинять, но они должны выручать»

Михаил Кравец высказался о причинах поражения «Барыса» от «Амура».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец рассказал о причинах поражения «Барыса» от «Амура » (1:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Хочу поблагодарить болельщиков. К сожалению, мы не порадовали их победой. Вся серия получается парадоксальной: по результату – безобразие, а по созданным моментам и работе ребят мы вроде чемпионы. Но в хоккее все решают голы.

Есть претензии к нападающим, в последних трех матчах забили всего три гола. Стараюсь не обвинять вратарей. Но должна быть ответственность. Они должны нас выручать. Все связано – нужно забивать и ловить. Тогда будет положительный результат.

Сегодня дали сопернику создать шесть моментов, но проиграли матч. Нужно терпеть, продолжать работать, находить пути к изменению неудачной серии, нельзя опускать руки. Будем готовиться дальше.

– Вы ставите какие‑то задачи перед коллегами, например, перед тренером большинства?

– Конечно, работа все время вместе происходит. На первом собрании была поставлена задача высказывать мнение в любых ситуациях, а не просто подавать шайбы на льду. Вы не представляете, сколько над большинством проделано работы. Но нужно попадать в пустые ворота, а не бросать в штангу. Не хватает мастерства и реализации моментов. Будем работать, – сказал Кравец.