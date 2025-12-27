«Айлендерс» поместили Сорокина в список травмированных. Вратарь пропустил 2 матча подряд
«Айлендерс» поместили вратаря Илью Сорокина в список травмированных.
«Айлендерс» поместили вратаря Илью Сорокина в список травмированных. Это решение действует задним числом с 20 декабря.
Голкипер Маркус Хогберг был вызван из «Бриджпорта» в экстренном порядке.
Сорокин пропустил 2 матча подряд, он не выходил на лед с 20 декабря, когда «Айлендерс» уступили «Ванкуверу» со счетом 1:4. Россиянин отразил 27 из 30 бросков, пропустив три шайбы в первом периоде.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний голкипер провел 24 матча, одержав 12 побед и отражая в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,55.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TSN
