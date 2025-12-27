Андриевский о 4:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужской характер, молодцы. Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице»

Андриевский о 4:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужской характер, молодцы.

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский поделился мнением о победе команды над «Барысом » (4:1) в матче FONBET КХЛ.

– Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице. Нужно было выиграть. Ребята молодцы. Проявили мужской характер, выполнили все, о чем договаривались.

– Как оцениваете выездную серию?

– Если брать очковую составляющую, то 50 процентов очков с выезда – хороший результат. Но всегда хочется большего.

– Как перелеты влияют на функциональное состояние команды?

– Мы на это не обращаем внимания, у нас есть график, мы его придерживаемся, – сказал Андриевский .