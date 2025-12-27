  • Спортс
  • Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о недопуске России к молодежному чемпионату мира-2026, который проходит в США.

Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Политика любой международной федерации должна заключаться в привлечении детей.

Я готов к любому решению ИИХФ. Понятно, что рекомендация – вещь необязательная, но хочется верить, что справедливость по отношению к детям будет восстановлена.

Надеюсь, пацанам разрешат играть», – сказал Фетисов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
