Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о недопуске России к молодежному чемпионату мира-2026, который проходит в США.
Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
«Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Политика любой международной федерации должна заключаться в привлечении детей.
Я готов к любому решению ИИХФ. Понятно, что рекомендация – вещь необязательная, но хочется верить, что справедливость по отношению к детям будет восстановлена.
Надеюсь, пацанам разрешат играть», – сказал Фетисов.
Фетисов о недопуске России на МЧМ: «Это ужасно. Как члены ИИХФ вообще спят спокойно после этих вещей? Для меня нет турнира, где нет наших спортсменов»