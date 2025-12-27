Мэттью Ткачак: «Кросби – в топ-3 игроков всех времен, он легко наберет 2000 очков в НХЛ. Макдэвид? Не думаю, что он доберется до 2000»

Мэттью Ткачак: Кросби – один из трех лучших игроков всех времен.

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак оценил последние достижения Сидни Кросби .

«Кросби обогнал Марио Лемье по очкам за «Питтсбург ». Это просто невероятно. 1700 очков за карьеру (1725 очков в регулярках – Спортс’‘). Никто не сможет этого достичь, никаких шансов.

То есть, добиться таких цифр всего в одном клубе? Я не думаю, что это повторится. Это один из трех лучших игроков всех времен.

Макдэвид? Я не думаю, что он доберется до 2000 очков. Кросби легко достигнет отметку в 2000 баллов в НХЛ, это просто безумие», – сказал Ткачак на подкасте Wingmen.

Сейчас на счету 28-летнего Макдэвида 1149 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кросби о том, что побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург»: «Не думаю, что значение Марио можно оценить с помощью статистики. Он по-прежнему номер один»