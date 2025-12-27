  • Спортс
  • Мэттью Ткачак: «Кросби – в топ-3 игроков всех времен, он легко наберет 2000 очков в НХЛ. Макдэвид? Не думаю, что он доберется до 2000»
18

Мэттью Ткачак: Кросби – один из трех лучших игроков всех времен.

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак оценил последние достижения Сидни Кросби.

«Кросби обогнал Марио Лемье по очкам за «Питтсбург». Это просто невероятно. 1700 очков за карьеру (1725 очков в регулярках – Спортс’‘). Никто не сможет этого достичь, никаких шансов.

То есть, добиться таких цифр всего в одном клубе? Я не думаю, что это повторится. Это один из трех лучших игроков всех времен.

Макдэвид? Я не думаю, что он доберется до 2000 очков. Кросби легко достигнет отметку в 2000 баллов в НХЛ, это просто безумие», – сказал Ткачак на подкасте Wingmen.

Сейчас на счету 28-летнего Макдэвида 1149 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кросби о том, что побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург»: «Не думаю, что значение Марио можно оценить с помощью статистики. Он по-прежнему номер один»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
