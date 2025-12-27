  • Спортс
Бережной об АХЛ: «Игроки буквально убивают друг друга, драк очень много. Удивило, насколько здесь жесткий хоккей»

22-летний голкипер системы «Чикаго» Станислав Бережной поделился мнением об игре в АХЛ.

Экс-вратарь СКА и «Авангарда» выступает за «Рокфорд». В текущем регулярном чемпионате он провел 7 матчей, отражая в среднем 89,6% бросков.

– Если сравнивать АХЛ с ВХЛ и КХЛ, в чем Вы видите главные отличия этой лиги? Что Вас особенно удивило или впечатлило?

– Меня удивило, насколько здесь жесткий хоккей – ощущение, что игроки буквально убивают друг друга, драк очень много, не так, как в России. При этом хоккей очень мобильный: много атак, больше голевых моментов, практически нет свободного пространства.

– Как Вы сами оцениваете свой старт в АХЛ? Какие выводы уже сделали для себя и над чем хотите работать дальше?

– Считаю, что старт неплохой, но пока рано давать оценку. Я еще не до конца понял эту лигу, поэтому работать нужно абсолютно над всем.

– Ставите ли Вы перед собой цель сыграть в НХЛ?

– Да, – заявил Бережной.

Бережной о жизни в США: «Рокфорд = криминал. Когда темно – из дома вообще не выхожу. Уже была одна история, но о ней я промолчу»

