Терещенко о критике в адрес Овечкина из-за безголевой серии: «Как можно сказать, что он докатывает, чтобы травму не получить? Спортсмены всегда хотят забивать и выигрывать»

Алексей Терещенко ответил на критику в адрес Александра Овечкина.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко ответил на критику в адрес Александра Овечкина из-за безголевой серии в НХЛ. Капитан «Вашингтона » не забивает 9 матчей подряд.

«Мы все спортсмены, мы всегда хотим забивать и выигрывать. Как можно сказать, что он докатывает, чтобы травму не получить?! Он за это получает зарплату, о чем можно говорить?

«Вашингтон» сам играет не очень, мягко говоря. В целом, ну не забивает, сейчас начнет забивать, что скажете?» – cказал Терещенко.

Депутат Свищев: «Овечкин – человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией – построить академию в Москве»