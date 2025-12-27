«Салават» подпишет двусторонний контракт с Хо-Сэнгом. Экс-форвард уфимцев получит 5 млн рублей до конца сезона, если попадет в основу («СЭ»)

«Салават» подпишет двусторонний контракт с Джошем Хо-Сэнгом.

По информации «Спорт-Экспресса», «Салават Юлаев » подпишет контракт с 29-летним нападающим Джошем Хо-Сэнгом .

Экс-форвард «Айлендерс» ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/23, проведя 5 матчей и набрав 1 (0+1) очко с учетом плей-офф.

Последние два сезона он провел в ECHL. В текущей регулярке он набрал 4 (0+4) очка в 6 играх за клуб «Флорида Эверблейдс». Сейчас лига находится в состоянии забастовки, которую объявили хоккеисты.

Отмечается, что Хо-Сэнг получит двусторонний контракт и начнет выступления в «Торосе » из Olimpbet ВХЛ. Его контракт в случае попадания в основу составит 5 млн рублей до конца сезона.

«Салават» ведет переговоры по нападающему: «Пока он выступает за другой клуб. Нет, не Уилсон»