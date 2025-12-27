Фетисов о недопуске России на МЧМ: «Это ужасно. Как члены ИИХФ вообще спят спокойно после этих вещей? Для меня нет турнира, где нет наших спортсменов»

Фетисов о недопуске России на МЧМ: как члены ИИХФ спят спокойно после этого? .

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поделился мнением о недопуске России к молодежному чемпионату мира-2026, который проходит в США.

«Молодежный чемпионат мира без россиян для меня – не турнир к просмотру.

Я участник трех таких чемпионатов мира. Такие турниры всегда были местом, где можно было встретить талантов, будущих звезд.

А сейчас это ужасно. Как члены ИИХФ вообще спят спокойно после этих вещей? Для меня нет турнира, где нет наших спортсменов», – сказал Фетисов.

Фетисов не верит в допуск хоккеистов в 2026-м: «Рекомендации МОК не работают – саночников не пустили в Латвию. В Европе наращивают напряженность к России. Хотя бы детей верните»