Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: «Битва за Санкт-Петербург. Мы полны энтузиазма при подготовке»

Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: битва за Санкт-Петербург.

Форвард «Шанхая » Ник Меркли оценил предстоящий матч FONBET чемпионата КХЛ против СКА .

– 30 декабря «Шанхай» сыграет со СКА. Будет ли особый настрой на этот матч?

– Да. Мы проиграли СКА два раза подряд. Это будет важная для нас игра, чтобы реабилитироваться. Со СКА всегда хорошие матчи.

Можно сказать, это будет битва за Санкт-Петербург. Мы будем полны энтузиазма при подготовке к этой игре, – сказал Меркли.

