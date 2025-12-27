  • Спортс
Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: «Битва за Санкт-Петербург. Мы полны энтузиазма при подготовке»

Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: битва за Санкт-Петербург.

Форвард «Шанхая» Ник Меркли оценил предстоящий матч FONBET чемпионата КХЛ против СКА

– 30 декабря «Шанхай» сыграет со СКА. Будет ли особый настрой на этот матч?

– Да. Мы проиграли СКА два раза подряд. Это будет важная для нас игра, чтобы реабилитироваться. Со СКА всегда хорошие матчи.

Можно сказать, это будет битва за Санкт-Петербург. Мы будем полны энтузиазма при подготовке к этой игре, – сказал Меркли.

«Шанхай» выложил промо к новогодней серии матчей в стиле «Иронии судьбы» с Галланом в главной роли: «Какая гадость эта ваша заливная малина»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
