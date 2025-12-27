  • Спортс
  Команда Лукашенко сыграла вничью с командой Брестской области – 5:5. У президента Беларуси 0+0, его сын сравнял счет за 0,3 секунды до конца матча
Команда Лукашенко сыграла вничью с командой Брестской области – 5:5. У президента Беларуси 0+0, его сын сравнял счет за 0,3 секунды до конца матча

Команда Лукашенко сыграла вничью с хоккеистами Брестской области.

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко сыграла вничью с командой из Брестской области (5:5).

Игра прошла в рамках 19-го республиканского чемпионата по хоккею на призы президентского клуба.

Отмечается, что за три десятых секунды до конца третьего периода счет сравнял форвард команды президента Николай Лукашенко, сын главы республики.

Александр Лукашенко был в заявке на матч, но не отметился результативными действиями.

Вячеслав Быков: «Путин и Лукашенко – примеры для многих в плане отношения к спорту. При их занятости выкраивают время для хоккея. Они в отличной форме»

