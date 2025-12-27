Команда Лукашенко сыграла вничью с командой Брестской области – 5:5. У президента Беларуси 0+0, его сын сравнял счет за 0,3 секунды до конца матча

Команда Лукашенко сыграла вничью с хоккеистами Брестской области.

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко сыграла вничью с командой из Брестской области (5:5).

Игра прошла в рамках 19-го республиканского чемпионата по хоккею на призы президентского клуба.

Отмечается, что за три десятых секунды до конца третьего периода счет сравнял форвард команды президента Николай Лукашенко , сын главы республики.

Александр Лукашенко был в заявке на матч, но не отметился результативными действиями.

