Экблад о Зимней классике во Флориде: «Не думал, что из-за погоды это возможно. Потрясающая возможность показать себя перед 35 000 болельщиков»

Экблад о Зимней классике во Флориде: не думал, что из-за погоды это возможно.

Защитник «Пантерс » Аарон Экблад оценил предстоящий матч «Зимней классики», который пройдет в Майами, штат Флорида.

Игра на открытом воздухе против «Рейнджерс » состоится в ночь со 2 на 3 января на арене LoanDepot Park, которая вмещает до 37 тысяч зрителей.

Ожидаемая температура воздуха в день игры – около +20 градусов по Цельсию.

– Я не думал, что это возможно, учитывая погоду. Я был бы рад сыграть на открытом воздухе и где-нибудь на севере. Это будет большим событием для клуба. Будет не хватать холода, так что будет интересно.

– Насколько захватывающим будет выйти на лед перед более чем 35 000 болельщиков на стадионе в Майами, чтобы сыграть в хоккей?

– Это безумие. Потрясающая возможность показать себя перед таким количеством болельщиков, учитывая, как долго мы здесь находимся и как мы все изменили, – сказал Экблад.

Трочек о «Флориде»: «Здорово, что появился еще один хоккейный рынок. Но когда ты уходишь из команды, и она выигрывает пару Кубков Стэнли, это не очень приятно»