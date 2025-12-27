  • Спортс
Журова о человеке года в России: «Овечкин – достойная кандидатура, его рекордом были увлечены многие. Гимнастка Мельникова и синхронист Мальцев претендовали бы, но их не все знают»

Журова о человеке года в России: Овечкин – достойная кандидатура.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала претендентов на звание человека года в России.

«Могли бы претендовать гимнастка Ангелина Мельникова, которая большая молодец, или синхронист Саша Мальцев. Но, к сожалению, их не все знают, а только те, кто любит спорт. Поэтому не каждый их назовет.

А вот в рекорд Александра Овечкина были увлечены многие, это был почти флешмоб. Это вызывало азарт у мирового и российского сообщества. Овечкин – достойная кандидатура на звание человека года», – сказала Журова.

Депутат Свищев: «Овечкин – человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией – построить академию в Москве»

Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, Путин – 33%, Трамп – 4%, Лавров, Долина и Маск – по 1%. 35% не назвали никого (Russian Field)

