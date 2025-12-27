СКА одержал 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ – больше всех в лиге. У ЦСКА – 657, у «Ак Барса» – 648, у «Металлурга» – 645
СКА одержал 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ.
СКА одержал 700-ю победу в регулярных чемпионатах FONBET КХЛ, обыграв минское «Динамо» (4:1).
На это армейцам потребовалось 1035 игр. 369 побед пришлись на домашние встречи, 331 – на гостевые.
Петербуржцы первыми в лиге достигли данной отметки, за ними располагаются московское «Динамо» (639 побед в 1037 матчах), «Металлург» (645 в 1036), «Ак Барс» (648 в 1037) и ЦСКА (657 в 1037).
В текущем сезоне СКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 45 очков за 37 игр.
Игорь Ларионов: «ДНК СКА – это хоккей, который не оставляет фанатов равнодушными. Стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости