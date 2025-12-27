  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Косолапов о 7+6 за 9 игр в «Сибири»: «Со мной это впервые, такое даже не снилось. Стараюсь не зазнаваться – я провел только первые матчи в КХЛ»
Косолапов о 7+6 за 9 игр в «Сибири»: «Со мной это впервые, такое даже не снилось. Стараюсь не зазнаваться – я провел только первые матчи в КХЛ»

Косолапов про 13 очков за 9 игр в «Сибири»: со мной это впервые.

23-летний нападающий «Сибири» Антон Косолапов прокомментировал свою результативность в новосибирском клубе.

Форвард перешел из «Торпедо», став частью обмена Владимира Ткачева. В новом клубе он набрал 13 (7+6) очков за 9 игр при полезности «плюс 2». До этого он провел только 4 матча на уровне FONBET КХЛ.

– Антон, в «Сибири» ты начал идти по графику «два очка за матч». Сам удивлен тому, что с тобой происходит?

– Слушайте, наверное, такое вообще впервые со мной происходит. В целом, сезон складывается удачно. Я достаточно неплохо шел в ВХЛ по очкам. Слава богу, в «Сибири» я хорошо влился в коллектив. Сложилась некая «химия». Возможно, о ней пока что рано говорить, но пока что у меня все получается. Я этому рад. Надеюсь, у меня в каждом матче выходит приносить пользу команде.

– Если бы тебе в начале сезона тебе сказали, что ты будешь пачками класть голы в КХЛ, насколько сильно ты бы этому удивился?

– Я бы никому не поверил, мне такое даже не снилось. Конечно, мне хотелось начать играть в КХЛ, но я не знал, как это получится. Старался и работал, чтобы попасть сюда. Не знаю, сколько матчей у меня получится сыграть. В любом случае, стараюсь не зазнаваться, ведь я провел в КХЛ только первые свои игры. Все впереди, работаю дальше.

– КХЛ назвала тебя лучшим нападающим недели. Насколько приятен для тебя такой индивидуальный титул?

– Это большой и приятный бонус. Спасибо лиге за то, что она меня отметила, а ребятам – за то, что они мне помогают на льду и в быту. Так что, в этом не только моя заслуга.

Стараюсь не смотреть на личные результаты, они должны быть на втором плане. У нас сейчас важный период в сезоне, команде нужно набирать очки. Так что, все мысли только о победах, – сказал Косолапов.

«Сибирь» может обменять Красоткина в «Трактор» в ближайшее время (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
