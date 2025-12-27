Бережной о жизни в США: «Рокфорд = криминал. Когда темно – из дома вообще не выхожу. Уже была одна история, но о ней я промолчу»

Бережной о жизни в США: когда темно – из дома вообще не выхожу.

Голкипер системы «Чикаго » Станислав Бережной поделился мнением о жизни в США.

22-летний россиянин выступает за «Рокфорд » из АХЛ, команда базируется в штате Иллинойс, как и «Блэкхокс».

– Как вас приняли в команде? Удалось ли быстро найти общий язык с партнерами и тренерским штабом?

– В этом плане проблем не было. Даже несмотря на языковой барьер, отношение очень спокойное и доброжелательное. Говорят: it’s okay, улыбаются – и этого уже достаточно.

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное от тренировок и матчей время? Есть ли уже привычные занятия или хобби в США?

– Когда были кэмпы в Чикаго, много гулял, посещал разные рестораны. В Рокфорде занимаюсь бытовыми делами: готовлю, убираюсь, осваиваю эту базу. Занимаюсь английским с репетитором, играю в Fortnite на компьютере. Если есть время, езжу в русскую баню – там и русская кухня, отличное место.

Если еще светло, могу выйти по делам, а вот когда темно – из дома вообще не выхожу. Уже была одна история, но о ней я промолчу.

– А что за история? Криминал?

– Рокфорд = криминал, – сказал Бережной.

