Макар – лучший защитник НХЛ в 2025 году по версии Daily Faceoff. Далин – 2-й, Хьюз – 5-й
Daily Faceoff поставил Кэйла Макара из «Колорадо» на первое место в рейтинге защитников в 2025 году.
За основу брались индивидуальные выступления в НХЛ и на Турнире четырех наций.
Список выглядит следующим образом:
1. Кэйл Макар («Колорадо»);
2. Расмус Далин («Баффало»);
3. Зак Веренски («Коламбус»);
4. Адам Фокс («Рейнджерс»);
5. Куинн Хьюз («Ванкувер» / «Миннесота»).
Алексей Марченко о любимом защитнике: «Назову Хедмана. Макар более flashy, яркий. Один человек сказал: «Кэйл – худшее, что случилось в хоккее». Теперь все защитники хотят так играть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
