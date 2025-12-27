7

Макар – лучший защитник НХЛ в 2025 году по версии Daily Faceoff. Далин – 2-й, Хьюз – 5-й

Daily Faceoff поставил Кэйла Макара из «Колорадо» на первое место в рейтинге защитников в 2025 году.

За основу брались индивидуальные выступления в НХЛ и на Турнире четырех наций.

Список выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар («Колорадо»);

2. Расмус Далин («Баффало»);

3. Зак Веренски («Коламбус»);

4. Адам Фокс («Рейнджерс»);

5. Куинн Хьюз («Ванкувер» / «Миннесота»).

Алексей Марченко о любимом защитнике: «Назову Хедмана. Макар более flashy, яркий. Один человек сказал: «Кэйл – худшее, что случилось в хоккее». Теперь все защитники хотят так играть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
