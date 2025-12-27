Ни один матч 1-го дня МЧМ в США не собрал полный стадион. Канада с Чехией заполнили арену на 53,6%, США и Германия – на 79,5%
Первые матчи МЧМ-2026 прошли с низкой посещаемостью.
Вчера стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею-2026. Турнир проходит в США, штат Миннесота, на двух аренах.
Стадион 3M Arena at Mariucci вмещает 10 257 человек. Он был заполнен на 28,6% в матче Финляндии против Дании и на 53,6% во время игры Канады с Чехией.
Основной стадион турнира, Grand Casino Arena, вмещает 17 954 человека. В матче Швеция – Словакия посещаемость составила 5 125 зрителей (28,5%).
Игра хозяев турнира с Германией также не собрала полный стадион – 14 276 человек (79,5%).
На МЧМ-2026 до сих пор нет России (в последний раз?) – но все равно много ярких сюжетов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости