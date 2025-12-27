  • Спортс
  • Ни один матч 1-го дня МЧМ в США не собрал полный стадион. Канада с Чехией заполнили арену на 53,6%, США и Германия – на 79,5%
15

Первые матчи МЧМ-2026 прошли с низкой посещаемостью.

Вчера стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею-2026. Турнир проходит в США, штат Миннесота, на двух аренах.

Стадион 3M Arena at Mariucci вмещает 10 257 человек. Он был заполнен на 28,6% в матче Финляндии против Дании и на 53,6% во время игры Канады с Чехией.

Основной стадион турнира, Grand Casino Arena, вмещает 17 954 человека. В матче Швеция – Словакия посещаемость составила 5 125 зрителей (28,5%).

Игра хозяев турнира с Германией также не собрала полный стадион – 14 276 человек (79,5%).

На МЧМ-2026 до сих пор нет России (в последний раз?) – но все равно много ярких сюжетов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
