  • Тингли о «Торонто»: «Нужно обменять Райлли, команде необходимы серьезные перемены. Треливинг должен понимать, что настало время для неприятного разговора»
Тингли о «Торонто»: «Нужно обменять Райлли, команде необходимы серьезные перемены. Треливинг должен понимать, что настало время для неприятного разговора»

Журналист Leafs Nation Джереми Тингли призвал «Торонто» обменять Моргана Райлли.

В текущем сезоне 31-летний защитник набрал 24 (5+19) очка за 35 матчей при полезности «минус 8». Его контракт со средней годовой зарплатой 7,5 млн долларов рассчитан до 2030 года. В соглашении предусмотрен полный запрет на обмен до 2028-го.

«Команда отчаянно нуждается в серьезных переменах, и начать нужно с разговора с Морганом Райлли о следующем этапе его карьеры. Он – ключевой игрок, которого нужно обменять, но убедить его в этом может оказаться самой сложной задачей.

Треливинг (генеральный менеджер «Торонто» – Спортс’‘) должен понимать, что настало время для неприятного разговора с самым долгоиграющим игроком «Торонто», – заявил Тингли.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
