  Депутат Свищев: «Овечкин – человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией – построить академию в Москве»
Депутат Свищев: «Овечкин – человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией – построить академию в Москве»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев заявил, что считает Александра Овечкина человеком года.

В апреле 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Таких звезд, как Овечкин, я в этом сезоне не вижу. Дело даже не в его рекорде, хотя и это тоже важно. Не каждому дано в 40 лет играть в сильнейшей лиге мира. Но дело и в его жизненной позиции, отношении к стране, его будущие планы. Он говорит, что хочет продолжить карьеру в «Динамо», построить академию Овечкина в Москве.

Мне импонирует, что он планирует связать жизнь с Россией. Человек никогда не предавал страну в сложнейшие времена. Его отношение к нашему президенту понятно. Овечкин – человек года», – сказал Свищев.

Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, Путин – 33%, Трамп – 4%, Лавров, Долина и Маск – по 1%. 35% не назвали никого (Russian Field)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
