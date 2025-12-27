  • Спортс
  • Форвард «Шанхая» Лабанк о судьях в КХЛ: «Всегда стараются найти повод, чтобы наказать нас. Мы играем жестко, арбитры очень пристально следят»
Форвард «Шанхая» Лабанк о судьях в КХЛ: всегда ищут повод, чтобы наказать нас.

Нападающий «Шанхая» Кевин Лабанк прокомментировал работу судей в FONBET КХЛ после поражения от «Нефтехимика» (3:4 ОТ).

– Это была упорная игра. Мы слишком много времени провели в меньшинстве и сами себе не давали шансов забросить. Как только мы начали играть умнее и агрессивнее, ситуация стала меняться. Мы обязаны проводить таким образом все 60 минут матча.

«Нефтехимик» – отличная команда, но мы способны на куда более качественный хоккей. Все начинается с первого вбрасывания. Если мы будем сохранять концентрацию и играть по системе с самого начала, то сможем побеждать с разницей в пять шайб. Я в этом уверен.

– Почувствовали облегчение, когда забросили? У вас не получалось это сделать с 3 декабря.

– Да, но больше меня порадовало, что мы смогли отыграться. Единственный положительный момент – это одно заработанное очко.

– «Шанхай» продолжает регулярно получать удаления. Почему ситуация не стабилизируется?

– Сложно сказать. Думаю, что судьи очень пристально следят за нашей силовой игрой. Мы играем жестко, так что арбитры всегда стараются найти повод, чтобы нас наказать. Часто мы играем на грани, так что необходимо найти золотую середину, чтобы сдерживать соперника в рамках правил.

– Как думаете, в чем главная причина череды неудач «Шанхая»? Многие говорят, что проблемой стало отсутствие полноценной предсезонки.

– Думаю, мы еще покажем себя во второй части чемпионата. Дело не в генеральном менеджере или тренерском штабе – все проблемы создают игроки. Это мы выходим на лед и выполняем установки. Нужно уделять больше внимания обороне и играть более самоотверженно. Нельзя пропускать выходы «один на один» и подставлять нашего вратаря – это точно не секрет успеха. Мы должны нести ответственность друг за друга.

– Какая атмосфера царит в раздевалке? Текущее турнирное положение влияет на команду в психологическом плане?

– Да, и мы хотим это исправить. Хочется двигаться в правильном направлении и начать новую победную серию. Как мы этого добьемся? Меньше штрафов, стабильная игра в защите и как можно больше бросков по воротам. Тогда начнется прогресс.

Мы не станем лучше за одну ночь, это очень длинный процесс. Ситуация должна меняться от игры к игре, – сказал Лабанк.

Защитник «Шанхая» Сомерби о матче против СКА: «Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
