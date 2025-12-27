  • Спортс
Мышкин о Набокове в «Металлурге»: «В его игре иногда возникают не очень хорошие вещи. Он способен играть сильнее, талант есть»

Бывший вратарь сборной СССР и «Динамо» Владимир Мышкин высказался об игре голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ 22-летний хоккеист провел 22 матча и одержал 16 побед, отражая в среднем 89,5% бросков при коэффициенте надежности 2,89.

– Видите ли вы слабые места у Магнитогорска?

– В обороне иногда возникает пожар. На фоне того, что во вратарской линии идет конкуренция двух молодых голкиперов – Набокова и Смолина.

Тот же Набоков – очень интересный вратарь, в первом сезоне в КХЛ он выстрелил, но пока не стабилизировал свою игру на высоком уровне.

В его игре есть отличные моменты, но иногда возникают и не очень хорошие вещи. Он способен играть сильнее, талант есть, – сказал Мышкин.

Мышкин о новом контракте Разина: «Металлург» – островок стабильности в КХЛ по игре и организации. Понятно, что руководство стремится все стабилизировать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
