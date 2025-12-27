Мышкин о Набокове в «Металлурге»: «В его игре иногда возникают не очень хорошие вещи. Он способен играть сильнее, талант есть»
Бывший вратарь сборной СССР и «Динамо» Владимир Мышкин высказался об игре голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ 22-летний хоккеист провел 22 матча и одержал 16 побед, отражая в среднем 89,5% бросков при коэффициенте надежности 2,89.
– Видите ли вы слабые места у Магнитогорска?
– В обороне иногда возникает пожар. На фоне того, что во вратарской линии идет конкуренция двух молодых голкиперов – Набокова и Смолина.
Тот же Набоков – очень интересный вратарь, в первом сезоне в КХЛ он выстрелил, но пока не стабилизировал свою игру на высоком уровне.
В его игре есть отличные моменты, но иногда возникают и не очень хорошие вещи. Он способен играть сильнее, талант есть, – сказал Мышкин.
