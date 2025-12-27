  • Спортс
  «Салават» интересуется Спунером. У экс-форварда «Шанхая» 5+15 за 31 игру в этом сезоне (Михаил Зислис)
«Салават» интересуется Спунером. У экс-форварда «Шанхая» 5+15 за 31 игру в этом сезоне (Михаил Зислис)

«Салават» интересуется Райаном Спунером.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, нападающий Райан Спунер входит в сферу интересов «Салавата Юлаева».

В текущем FONBET чемпионате КХЛ 33-летний канадец выступал за «Шанхай». На его счету 20 (5+15) очков за 31 матч при полезности «минус 6».

Китайский клуб расторг договор со Спунером по соглашению сторон 20 декабря.

Переводчица «Авангарда» о русском языке у легионеров: «Спунер читает книги на русском»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
