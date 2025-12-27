Защитник Канады Парех о 7:5 с Чехией: «Мы были не на том уровне, на котором хотели. Нужно становиться лучше с каждой игрой»

Защитник Канады Парех о 7:5 с Чехией: мы были не на том уровне.

Защитник «Калгари » Зэйн Парех оценил победу Канады над Чехией (7:5) на молодежном чемпионате мира-2026. 19-летний игрок забросил две шайбы.

«Мы были не на том уровне, на котором хотели. Нужно становиться лучше с каждой игрой, лучше контролировать шайбу. Все их голы были забиты после наших потерь или после выигранных ими единоборств.

Мы выиграли, и это единственное, что сейчас имеет значение, но нам нужно продолжать совершенствоваться», – сказал Парех.

Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение