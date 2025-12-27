  • Спортс
«Трактору» исполнилось 78 лет: «Наше сердце, история, прошлое и будущее. Мы любим тебя»

«Трактору» исполнилось 78 лет.

Сегодня челябинский «Трактор» отмечает 78-летие со дня основания клуба.

«С днем рождения, родной клуб! «Трактору» – 78 лет. Разные поколения. Разные времена. Одна игра. Одна идея. Один стиль.

От первых побед в элитном дивизионе чемпионата СССР до первых бронзовых медалей в 77-м. Через все трудности девяностых – к медалям МХЛ.

Семь лет в Высшей лиге – и долгожданное возвращение в Суперлигу. Открытие нового дома. Бронза и серебро с Валерием Белоусовым. Две бронзы на рубеже десятилетий. Бронза и серебро новейшего времени.

«Трактор» не может оставить равнодушным, ведь это наше сердце, история, прошлое и будущее. Мы любим тебя», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

