«Трактору» исполнилось 78 лет: «Наше сердце, история, прошлое и будущее. Мы любим тебя»
«Трактору» исполнилось 78 лет.
Сегодня челябинский «Трактор» отмечает 78-летие со дня основания клуба.
«С днем рождения, родной клуб! «Трактору» – 78 лет. Разные поколения. Разные времена. Одна игра. Одна идея. Один стиль.
От первых побед в элитном дивизионе чемпионата СССР до первых бронзовых медалей в 77-м. Через все трудности девяностых – к медалям МХЛ.
Семь лет в Высшей лиге – и долгожданное возвращение в Суперлигу. Открытие нового дома. Бронза и серебро с Валерием Белоусовым. Две бронзы на рубеже десятилетий. Бронза и серебро новейшего времени.
«Трактор» не может оставить равнодушным, ведь это наше сердце, история, прошлое и будущее. Мы любим тебя», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Фото: t.me/hctraktor
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости