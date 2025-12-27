Тренеру Словакии Фрюхауфу попали шайбой в голову в матче МЧМ со Швецией. Ему вытерли кровь, он остался на скамейке

Тренеру Словакии Фрюхауфу попали шайбой в голову в матче МЧМ.

Главному тренеру сборной Словакии U20 Петеру Фрюхауфу попали шайбой по голове во время матча молодежного чемпионата мира-2026 между Словакией и Швецией (2:3).

Инцидент произошел в начале третьего периода. Шайба вылетела с площадки на скамейку запасных и разбила лоб Фрюхауфу. Помощник вытер кровь, и тренер остался на скамейке.