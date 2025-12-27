  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  ЛеБрюн о возможном обмене Чинахова: «Он подходит «Сан-Хосе» по возрасту и может там заиграть. «Коламбус» не против получить пик 2-го раунда за него, возможно»
5

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн поделился мнением о том, в какой клуб НХЛ мог бы перейти Егор Чинахов.

Нападающий «Коламбуса» набрал 6 (3+3) очков в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 6» и 10:18 в среднем на льду.

«Чинахов просил об обмене перед началом сезона, так и не отменив запрос. После приобретения Мэйсона Марчмента, роль Чинахова в «Коламбусе» снова стала неопределенной.

Клуб изначально хотел за него полноценного игрока НХЛ, а не драфт-пик, но теперь, когда они потратили пики во втором и четвертом раундах на Марчмента, они, возможно, не против получить выбор во втором раунде.

У «Сан-Хосе» в этом году два пика второго раунда: свой и «Колорадо». Учитывая возраст Чинахова, он подходит «Шаркс». Там Егор может заиграть», – написал ЛеБрюн.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
