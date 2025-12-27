Юрий Жирков: «Детройт» пока неплохо идет, какие-то матчи видел, смотрел нарезки.

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался об игре «Детройта » в текущем сезоне НХЛ .

«Ред Уингс» набрали 47 очков в 38 играх и лидируют в Атлантическом дивизионе. В Восточной конференции команду опережает только «Каролина » (47 очков в 36 играх).

Напомним, что «Детройт» не выходил в плей-офф в девяти предыдущих сезонах подряд.

«Какие-то матчи видел, смотрел нарезки. Пока они идут неплохо, находятся наверху с «Каролиной».

Персоналии могу отметить все те же — Ларкин , ван Римсдайк (стал игроком команды минувшим летом – Спортс), Зайдер , Дебринкет, плюс добавились еще 5-6 молодых ребят», – сказал Жирков, являющийся болельщиком «Ред Уингс».