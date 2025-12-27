Жирков об игре «Детройта» в сезоне НХЛ: «Пока неплохо идут. Какие-то матчи видел, смотрел нарезки. Персоналии все те же, добавились 5-6 молодых ребят»
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался об игре «Детройта» в текущем сезоне НХЛ.
«Ред Уингс» набрали 47 очков в 38 играх и лидируют в Атлантическом дивизионе. В Восточной конференции команду опережает только «Каролина» (47 очков в 36 играх).
Напомним, что «Детройт» не выходил в плей-офф в девяти предыдущих сезонах подряд.
«Какие-то матчи видел, смотрел нарезки. Пока они идут неплохо, находятся наверху с «Каролиной».
Персоналии могу отметить все те же — Ларкин, ван Римсдайк (стал игроком команды минувшим летом – Спортс), Зайдер, Дебринкет, плюс добавились еще 5-6 молодых ребят», – сказал Жирков, являющийся болельщиком «Ред Уингс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
