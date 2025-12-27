Плющев о новом контракте Разина: «Металлург» не хочет, чтобы он рассматривал другие предложения, возможно. Дефицит тренеров есть, а топ-клубы не так удачно выступают»

Владимир Плющев: «Металлург» не хочет, чтобы Разин рассматривал другие варианты.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о том, что «Металлург » продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным на 2 года.

«Подписание нового контракта дает тренеру определенную уверенность в завтрашнем дне. Руководство клуба ему доверяет, да и нет почвы для недоверия. Команда идет на первом месте, показывает очень интересный хоккей.

Например, с удовольствием посмотрел матч с «Трактором », напомнил хоккей в лучших советских традициях. Приятно, что есть еще команды, которые именно играют.

Так что вполне логичное решение продлить контракт тренера перед плей-офф. Возможно, руководство не хочет и того, чтобы тренер рассматривал другие предложения.

Дефицит качественных специалистов есть, а топовые клубы со своими тренерами не так удачно выступают, как планировали. Поэтому нормальная практика», — сказал Плющев.