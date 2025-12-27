Крикунов о новом контракте Разина: «Доказательство, что руководство ему доверяет. Он уже выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина, а сейчас идет на 2-й трофей»

Владимир Крикунов: Разин – отличный тренер, «Металлург» уверенно идет на 1-м месте.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о новом контракте «Металлурга » с главным тренером Андреем Разиным .

Соглашение рассчитано на 2 года.

«Разин – отличный тренер, команда уверенно идет на первом месте с большим отрывом. Почему бы не продлить контракт с ним? Молодцы, что договорились.

Разин уже выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина, а сейчас клуб идет на второй трофей. Это доказательство, что руководство ему доверяет», – сказал Крикунов.