Галлан о Рассказове: «Мы счастливы, что получили его. Кирилл делает отличную работу. О нем очень хорошее впечатление»
Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан оценил выступление форварда Кирилла Рассказова после матча с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).
Рассказов отметился голом в этой игре.
– Как вы встретили Рождество? Насколько некомфортно вам было без семьи?
– Я особо ничего не делал. Провел время со своим другом – тренером Майком Келли. Будь мы в Северной Америке, это получился бы большой семейный праздник. Но в этом году это был просто тихий и спокойный день.
– Рассказов принял участие во всех трех шайбах «Драконов». Какие у вас впечатления об этом игроке?
– Он играл очень хорошо в двух матчах. Мы очень счастливы, что его получили. Он делает отличную работу. О нем очень хорошее впечатление.
– У вас в четвертом звене обычно играют россияне. Для вас имеет значение языковой фактор?
– Немного да, мы это принимаем во внимание. Но это не главное, – сказал Галлан.