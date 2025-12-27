  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о Рассказове: «Мы счастливы, что получили его. Кирилл делает отличную работу. О нем очень хорошее впечатление»
0

Галлан о Рассказове: «Мы счастливы, что получили его. Кирилл делает отличную работу. О нем очень хорошее впечатление»

Жерар Галлан оценил выступление Кирилла Рассказова за «Шанхай».

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан оценил выступление форварда Кирилла Рассказова после матча с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).

Рассказов отметился голом в этой игре.

– Как вы встретили Рождество? Насколько некомфортно вам было без семьи?

– Я особо ничего не делал. Провел время со своим другом – тренером Майком Келли. Будь мы в Северной Америке, это получился бы большой семейный праздник. Но в этом году это был просто тихий и спокойный день.

– Рассказов принял участие во всех трех шайбах «Драконов». Какие у вас впечатления об этом игроке?

– Он играл очень хорошо в двух матчах. Мы очень счастливы, что его получили. Он делает отличную работу. О нем очень хорошее впечатление.

– У вас в четвертом звене обычно играют россияне. Для вас имеет значение языковой фактор?

– Немного да, мы это принимаем во внимание. Но это не главное, – сказал Галлан.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoШанхай Дрэгонс
logoЖерар Галлан
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoНефтехимик
logoКирилл Рассказов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гришин о 4:3 с «Шанхаем»: «Белозеров сыграл хорошо. Но были моменты, когда можно было сыграть еще агрессивнее именно самому, взять инициативу, а не перекладывать на партнеров»
вчера, 21:25
Галлан о 3:4 от «Нефтехимика»: «Существенных проблем в обороне у нас нет. В овертайме подвела ошибка, когда делали смену, это привело к поражению. Но больших вопросов не вижу»
вчера, 20:54
Гришин о 4:3 с «Шанхаем»: «Игра получилась достаточно открытой. Хоккей зрелищный – главное, чтобы зрителям понравилось. Слава богу, удалось победить»
вчера, 19:54
Главные новости
Кубок Шпенглера. ХИФК играет со «Спартой», «Давос» против сборной NCAA
сегодня, 14:12Live
МЧМ-2026. Канада сыграет с Латвией, США против Швейцарии, Чехия встретится с Данией
47 минут назад
Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в «Вашингтоне». Ситуация понятна»
48 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» – с «Флоридой», «Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс», «Вегас» примет «Колорадо»
сегодня, 11:01
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Трактором», «Амур» победил «Барыс»
52 минуты назадLive
Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
сегодня, 14:29
Мэттью Ткачак: «Кросби – в топ-3 игроков всех времен, он легко наберет 2000 очков в НХЛ. Макдэвид? Не думаю, что он доберется до 2000»
сегодня, 14:10
«Амур» победил «Барыс» в гостях – 4:1. Дорожко сделал 40 сэйвов
сегодня, 13:51
Бережной об АХЛ: «Игроки буквально убивают друг друга, драк очень много. Удивило, насколько здесь жесткий хоккей»
сегодня, 13:37
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 13:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Андриевский о 4:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужской характер, молодцы. Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице»
сегодня, 14:42
Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: «Битва за Санкт-Петербург. Мы полны энтузиазма при подготовке»
сегодня, 12:51
Косолапов о 7+6 за 9 игр в «Сибири»: «Со мной это впервые, такое даже не снилось. Стараюсь не зазнаваться – я провел только первые матчи в КХЛ»
сегодня, 11:30
Тингли о «Торонто»: «Нужно обменять Райлли, команде необходимы серьезные перемены. Треливинг должен понимать, что настало время для неприятного разговора»
сегодня, 10:11
Защитник Канады Парех о 7:5 с Чехией: «Мы были не на том уровне, на котором хотели. Нужно становиться лучше с каждой игрой»
сегодня, 09:11
Защитник «Шанхая» Сомерби о матче против СКА: «Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми»
сегодня, 07:57
Сушинский о новом контракте Разина: «Руководство «Металлурга» себя обезопасило, добра от добра не ищут. Команда на первом месте, хоккей качественный»
сегодня, 07:48
Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение
сегодня, 07:25Видео
Мышкин о прогрессе Моторыгина: «Вызов в сборную для вратаря крайне полезен. Он отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»
сегодня, 06:58
Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в «Дрэгонс» молодцы – борются. И у «Нефтехимика» похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»
сегодня, 06:45