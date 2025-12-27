  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Величкин о том, сможет ли Канцеров добиться таких же успехов, как Малкин: «Почему нет? У парня злой спортивный характер, таланта немерено, техники хватает – все возможно»
3

Величкин о том, сможет ли Канцеров добиться таких же успехов, как Малкин: «Почему нет? У парня злой спортивный характер, таланта немерено, техники хватает – все возможно»

Величкин рассказал, сможет ли Канцеров добиться таких же успехов, как Малкин.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о нападающем клуба Романе Канцерове.

– Главный прогресс этого сезона – несомненно, Роман Канцеров, у которого по окончании сезона заканчивается контракт с «Металлургом». Как считаете, попробует ли Роман свои силы в НХЛ?

– Думаю, что все-таки попробует. Хотя, конечно, хотелось бы подольше смотреть на таких ребят в КХЛ.

– Роман Канцеров – воспитанник магнитогорского хоккея. Были ли на вашей памяти такие же яркие игроки местной школы?

– Конечно, были. Евгений Малкин, Николай Кулемин, Павел Дорофеев – и еще ряд ребят, которые в ближайшее время могут приблизиться к такому же уровню.

– Как считаете, сможет ли Роман добиться таких же успехов, как Евгений Малкин?

– Он немного другой игрок, но почему нет? Думаю, вполне может. У парня злой спортивный характер, таланта немерено, техники хватает – поэтому все возможно. Будем надеяться, – сказал Величкин.

В 2023 году «Чикаго» выбрал Канцерова на драфте НХЛ под общим 44-м номером.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoРоман Канцеров
logoПиттсбург
logoГеннадий Величкин
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЧикаго
logoНиколай Кулемин
logoПавел Дорофеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о 6:1 с «Сочи»: «Металлург» провел матч, близкий к идеальному. В конце молодой парень ошибся, но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать»
17 декабря, 20:01
Роман Канцеров: «У белорусов неплохой прогресс в хоккее за последние годы. Много ребят играют в КХЛ. Сборная Беларуси – достойный соперник»
14 декабря, 11:12
Ротенберг об отсутствии Ткачева в «России 25»: «Выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на ЧМ и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. Не можем заявить 100 человек»
13 декабря, 21:04
Главные новости
Кубок Шпенглера. ХИФК играет со «Спартой», «Давос» против сборной NCAA
сегодня, 14:12Live
МЧМ-2026. Канада сыграет с Латвией, США против Швейцарии, Чехия встретится с Данией
47 минут назад
Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в «Вашингтоне». Ситуация понятна»
48 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» – с «Флоридой», «Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс», «Вегас» примет «Колорадо»
сегодня, 11:01
КХЛ. «Ак Барс» играет с «Трактором», «Амур» победил «Барыс»
52 минуты назадLive
Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
сегодня, 14:29
Мэттью Ткачак: «Кросби – в топ-3 игроков всех времен, он легко наберет 2000 очков в НХЛ. Макдэвид? Не думаю, что он доберется до 2000»
сегодня, 14:10
«Амур» победил «Барыс» в гостях – 4:1. Дорожко сделал 40 сэйвов
сегодня, 13:51
Бережной об АХЛ: «Игроки буквально убивают друг друга, драк очень много. Удивило, насколько здесь жесткий хоккей»
сегодня, 13:37
«Воздушных поцелуев он мне не шлет – это уже после игры». Как проживают дни матчей семьи игроков КХЛ?
сегодня, 13:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Андриевский о 4:1 с «Барысом»: «Амур» проявил мужской характер, молодцы. Все понимали важность игры, соперники находятся рядом в таблице»
сегодня, 14:42
Форвард «Шанхая» Меркли об игре со СКА: «Битва за Санкт-Петербург. Мы полны энтузиазма при подготовке»
сегодня, 12:51
Косолапов о 7+6 за 9 игр в «Сибири»: «Со мной это впервые, такое даже не снилось. Стараюсь не зазнаваться – я провел только первые матчи в КХЛ»
сегодня, 11:30
Тингли о «Торонто»: «Нужно обменять Райлли, команде необходимы серьезные перемены. Треливинг должен понимать, что настало время для неприятного разговора»
сегодня, 10:11
Защитник Канады Парех о 7:5 с Чехией: «Мы были не на том уровне, на котором хотели. Нужно становиться лучше с каждой игрой»
сегодня, 09:11
Защитник «Шанхая» Сомерби о матче против СКА: «Они сейчас находятся ниже, чем обычно, но это будет дерби. Нам нужно быть готовыми»
сегодня, 07:57
Сушинский о новом контракте Разина: «Руководство «Металлурга» себя обезопасило, добра от добра не ищут. Команда на первом месте, хоккей качественный»
сегодня, 07:48
Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение
сегодня, 07:25Видео
Мышкин о прогрессе Моторыгина: «Вызов в сборную для вратаря крайне полезен. Он отлично сыграл на КПК, это отразилось и на его выступлениях в «Динамо»
сегодня, 06:58
Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в «Дрэгонс» молодцы – борются. И у «Нефтехимика» похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»
сегодня, 06:45