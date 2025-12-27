Величкин о том, сможет ли Канцеров добиться таких же успехов, как Малкин: «Почему нет? У парня злой спортивный характер, таланта немерено, техники хватает – все возможно»

Величкин рассказал, сможет ли Канцеров добиться таких же успехов, как Малкин.

Бывший вице-президент «Металлурга » Геннадий Величкин поделился мнением о нападающем клуба Романе Канцерове .

– Главный прогресс этого сезона – несомненно, Роман Канцеров, у которого по окончании сезона заканчивается контракт с «Металлургом». Как считаете, попробует ли Роман свои силы в НХЛ?

– Думаю, что все-таки попробует. Хотя, конечно, хотелось бы подольше смотреть на таких ребят в КХЛ .

– Роман Канцеров – воспитанник магнитогорского хоккея. Были ли на вашей памяти такие же яркие игроки местной школы?

– Конечно, были. Евгений Малкин, Николай Кулемин, Павел Дорофеев – и еще ряд ребят, которые в ближайшее время могут приблизиться к такому же уровню.

– Как считаете, сможет ли Роман добиться таких же успехов, как Евгений Малкин?

– Он немного другой игрок, но почему нет? Думаю, вполне может. У парня злой спортивный характер, таланта немерено, техники хватает – поэтому все возможно. Будем надеяться, – сказал Величкин.

В 2023 году «Чикаго» выбрал Канцерова на драфте НХЛ под общим 44-м номером.