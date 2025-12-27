  • Спортс
Гришин о 4:3 с «Шанхаем»: «Белозеров сыграл хорошо. Но были моменты, когда можно было сыграть еще агрессивнее именно самому, взять инициативу, а не перекладывать на партнеров»

Игорь Гришин высказался после матча «Нефтехимика» с «Шанхаем».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин поделился мыслями после матча с «Шанхаем» (4:3 ОТ).

– Белозеров – один из героев, эффектно забросил шайбу. И сочинил гол в овертайме. Как оцените его действия?

– Если бы он сочинил еще пару шайб, то было бы еще лучше. Он сыграл очень хорошо. Хотя были моменты, когда можно было сыграть еще агрессивнее именно самому, взять инициативу на себя, а не перекладывать на партнеров. У него ведь хороший бросок.

К сожалению, есть в нашей команде такое – с пиететом относимся к партнерам и пытаемся отдать передачу, хотя стоит брать ответственность на себя и чаще делать броски.

– С каким настроением вы вернулись в Санкт‑Петербург, где еще год назад работали в «Динамо»? Какие впечатления от «СКА-Арены»?

– Я тут раньше был. Ну какие впечатления? Это лучшая арена в Европе. Одна из лучших в мире. Великолепно и все прекрасно. А как прилетели в Петербург, то настроение было хорошее. И после матча тоже, слава богу.

– Даже несмотря на погоду?

– А я к ней в прошлом году привык. До октября было тепло, мы ходили легко одетыми. И зима была такая, что не очень много холодных дней. Ну, такая погода. Сейчас вернемся. Говорят, у нас в Нижнекамске было холодно.

– Тяжела логистика, когда летите из Омска в Питер?

– Мы вернулись в свой регион, мы живем в этом времени. А в Омске мы были только два дня. Да, перелет около четырех часов. Но мы нормально вчера приехали, отдохнули весь день, была тренировка по желанию. Мы не испытали трудности.

– Что вам удалось сегодня, в отличие от матча с «Авангардом»?

– Удалось победить в овертайме, забив там гол. А вот в Омске мы пропустили. Тут больше такая игра – легкая, и противник что‑то контратакует, создает моменты. И мы тоже. А вот в Омске все строже, плотнее, ответственнее. Здесь же больше веселья, – сказал Гришин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
