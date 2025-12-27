Стив Салливан стал помощником тренера «Торонто». Он перешел в штаб Беруби из «Марлис»
Стив Салливан стал помощником тренера «Торонто».
Стив Салливан стал помощником тренера «Торонто» Крэйга Беруби.
Специалист перешел в штаб «Мэйпл Лифс» из «Торонто Марлис».
«Торонто» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 37 очками в 36 играх сезона.
Ранее клуб уволил тренера по большинству Марка Савара. «Мэйпл Лифс» идут последними в НХЛ по реализации большинства (13%).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Торонто»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости