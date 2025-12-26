Галлан о 3:4 от «Нефтехимика»: «Существенных проблем в обороне у нас нет. В овертайме подвела ошибка, когда делали смену, это привело к поражению. Но больших вопросов не вижу»

Жерар Галлан подвел итоги матча «Шанхая» с «Нефтехимиком».

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан высказался после матча с «Нефтехимиком » (3:4 ОТ).

– В первой части игры было очень много удалений у обеих команд. И они были скорее из-за нехватки дисциплины. Но у нас был на один шанс больше поиграть в большинстве, и мы смогли этим воспользоваться.

В третьем периоде сыграли очень хорошо. Уступали 1:3, забили два гола. Но мы проиграли этот важный матч, что очень расстраивает.

– Сами игроки «Шанхая» говорят, что им вредят собственные ошибки в обороне. Что с этим делать?

– Я думаю, защита сегодня была не так плоха. Были несколько ошибок в зоне защиты. Где-то соперник забирал шайбу и убегал к нашим воротам. Но в целом существенных проблем в обороне у нас нет.

В овертайме подвела ошибка, когда мы делали смену. Это и привело к поражению. Но больших вопросов не вижу.

– В первом периоде было 10 удалений, всего за матч – 16. Вы постоянно говорите о большой проблеме с дисциплиной. В чем видите корень проблемы?

– Мы уже на протяжении трех матчей говорим о том, что нужно меньше удаляться, быть более дисциплинированными. Но такое случается, и у соперника хватало удалений. Никаких оправданий – мы должны найти выход, чтобы не проводить столько времени в штрафном боксе, – сказал Галлан.