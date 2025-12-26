Владислав Третьяк: «Овечкин – настоящий патриот России, он всегда с любовью относился к стране и играм за сборную. Александр подает пример молодым ребятам»

Владислав Третьяк: Овечкин – настоящий патриот России.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о патриотизме нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина .

«Овечкин – настоящий патриот России, он любит свою родную страну, а страна любит его. После рекорда по голам в НХЛ он с гордостью сказал: «Русские, мы сделали это!»

Александр всегда с большой любовью и ответственностью относился к России и играм за национальную сборную, выиграл вместе со сборной России три чемпионата мира.

Он подает пример молодым ребятам, как нужно относиться к своему делу и своей родной стране», – заявил Третьяк.